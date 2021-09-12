За экологией в Узбекистане будет следить "зеленая полиция"

В скором времени в Узбекистане заработает управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды, во многих странах именуемое "зеленой полицией" или "экополицией": такое предложение было озвучено президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, и уже прорабатывается проект указа об этом, - сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

В некоторых регионах республики уже началось внедрение системы "зеленого патрулирования" - формируются совместные группы из сотрудников почтовой патрульной службы и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Пока они изучают ситуацию на местах, не допуская нарушений в области экологии, - передает Sputnik Узбекистан.

Основной задачей сотрудников "зеленых стражей" станет не только взимание штрафов с нарушителей, но и защита природы в целом. Для этого Узбекистан должен уделять пристальное внимание обучению новых кадров, а также активно налаживать международное сотрудничество, - напомнил Гиясов.