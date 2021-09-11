Жителей Ставрополья пригласили участвовать в международном фотоконкурсе

Жителей Ставропольского края старше 18 лет приглашают стать участниками Международного фотоконкурса "Русская цивилизация", информирует пресс-служба краевого правительства.

Конкурс пройдет в номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Духовные скрепы", "Многонациональная Москва". Один конкурсант может представить до пяти работ.

Награждение победителей пройдет в Москве в преддверии Дня народного единства.