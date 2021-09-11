Стало известно, как иностранные языки выбирают россияне

Чаще всего россияне ищут в сети преподавателей английского языка, выяснили эксперты "СберУслуги".

Почти 70% запросов приходятся на английский. Вторым по популярности иностранным языком в России в этом году стал китайский, третьим - немецкий язык.

Популярность английского связана с тем, что он остается главным международным языком, также это главный бизнес-язык. В мире на нем говорит 1,3 миллиарда человек.

Аналитики отмечают, что в России также востребованы испанский, арабский, и французский языки.