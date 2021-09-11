Кубань обещает, что туристам будет "Жарко круглый год"
В Краснодарском крае представили новый курортный бренд "Жарко круглый год". По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, новый бренд должен стать синонимом качества услуг высокого уровня.
"Мы разработали свой первый логотип курортов практически 20 лет назад… но за годы изменился и сам туристический продукт региона, и объем услуг", - сказала она, пояснив, что именно поэтому был трансформирован логотип и представлено новое видение курортов края как всесезонного, инновационного, идущего вперед туристического региона.
Помимо этого, представитель регионального ведомства отметила, что логотип "Жарко круглый год" должен стать синонимом качества, услуг высокого уровня
Вестник Кавказа
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