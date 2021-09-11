Кубань обещает, что туристам будет "Жарко круглый год"

В Краснодарском крае представили новый курортный бренд "Жарко круглый год". По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, новый бренд должен стать синонимом качества услуг высокого уровня.

"Мы разработали свой первый логотип курортов практически 20 лет назад… но за годы изменился и сам туристический продукт региона, и объем услуг", - сказала она, пояснив, что именно поэтому был трансформирован логотип и представлено новое видение курортов края как всесезонного, инновационного, идущего вперед туристического региона.

Помимо этого, представитель регионального ведомства отметила, что логотип "Жарко круглый год" должен стать синонимом качества, услуг высокого уровня