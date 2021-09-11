Склон Вашлиджвари в Тбилиси снова трескается

Несмотря на проведенные укрепительные работы движение на улице Мачавариани в Тбилиси, прилегающей к оползневой зоне, снова представляет опасность из-за появившихся на склоне появились новые трещины.

Об этом сообщила директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе.

"Вот! На склоне Мачавариани снова появились трещины! А ниже центральная магистраль", – написала", - говорится в ее сообщении на странице в соцсети Facebook.

Сейсмолог пояснила, что трещины не новые, однако раньше были скрыты под стройматериалами, но со временем те опустились вниз и показали реальную картину. Как уточнил телеканал Formula трещины глубиной примерно 3-4 м.