Абдуллаев стал обладателем серебряного пояса WBC

Бывший претендент на титул временного чемпиона мира россиянин Заур Абдуллаев завоевал серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг, выиграв у черногорца Деяна Златичанина решением судей в 12-раунде боя. Бой проходил в Екатеринбурге.

Это третья победа российского бойца после того, как в 2019 году проиграл американцу Дэвину Хейни в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победа в котором дает право на поединок за полноценный пояс чемпиона мира, напоминают ТАСС.