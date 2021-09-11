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Самолет из Антальи во Владивосток экстренно сел в Красноярске

Самолет из Антальи во Владивосток экстренно сел в Красноярске

Следовавший из Антальи во Владивосток Boeing совершил аварийную посадку в Красноярске, информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уточняется, что посадка была совершена из-за неисправности воздушного судна. По факту проводится проверка.

В пресс-службе аэропорта также отметили, что это рейс авиакомпании Azur Air. Пассажиры ожидают другой борт, чтобы проследовать по маршруту, передает ТАСС, добавляя, что в компании, пассажирам будет предоставлено резервное судно, а во время ожидания – горячее питание и вода.

"С целью обеспечения безопасности полетов рейс ZF268 Анталья - Владивосток был вынужден совершить посадку в аэропорту Красноярска. Посадка прошла благополучно. Для выполнения рейса во Владивосток будет предоставлено резервное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажирам будут представлены услуги согласно ФАП-82. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы Azur Air.

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Вестник Кавказа

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