Глава Минобороны Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранениями военнослужащих турецкой армии в результате нападения в Идлибе.

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих братских Вооруженных сил Турции в результате вероломного нападения в сирийском городе Идлиб.

Да упокоятся души погибших. Разделяю скорбь их родных и близких, выражаю глубокие соболезнования их семьям и молю Аллаха ниспослать им терпения. Пусть души погибших покоятся с миром, а память о них живет в сердцах вечно. Желаю исцеления раненым. Мы разделяем ваше горе. Примите мои соболезнования", - говорится в сообщении.

Далее глава азербайджанского оборонного ведомства выразил уверенность в успешном завершении антитеррористической операции, проводимой ВС Турции.

Ранее сообщалось, что в субботу на севере Сирии в результате нападения неизвестных погибли двое турецких военных, еще трое получили ранения.