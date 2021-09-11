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В Буйнакском районе Дагестана снят режим КТО

В Буйнакском районе Дагестана снят режим КТО

В пресс-службе УФСБ России по Дагестану проинформировали о том, что режим контртеррористической операции в Буйнакском районе снят. Соответствующее решение было принято руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан.

Накануне ночью органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Дагестана были обнаружены два вооруженных бандита, для недопущения совершения ими террористических актов начальник республиканского управления ФСБ России принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима.

Бандиты были нейтрализованы, после того, как открыли огонь по правоохранителям.

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