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Туристы и ремонт дороги обездвижили Славянский район Кубани

Туристы и ремонт дороги обездвижили Славянский район Кубани

Ремонт дороги в Славянском районе Краснодарского края привел к серьезным нарушениям в движении транспорта на участке объездной трассы Красноармейского района в сторону Краснодара.

По словам корреспондентов местных СМИ, машины стоят недвижимо в несколько километров.

"Через Славянск-на-Кубани автомобилисты проезжать не советуют. Из-за попытки водителей проехать по городу здесь тоже сформировалась пробка", - пишет "КП Краснодар".

В свою очередь в Славянской Госавтоинспекции отметили, что к нарушениям в движении также привело возвращение туристов в другие регионы и многочисленные ДТП.

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Вестник Кавказа

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