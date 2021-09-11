"Ераблур" бетонируют: скандал на кладбище

В последний день лета родители похороненных в военном пантеоне "Ераблур" военнослужащих собрались перед зданием правительства Армении, протестуя в отношении демонтажа могил их сыновей. Они назвали это вандализмом и святотатством. Дело в том, что ранее родители погибшего в ходе Второй Карабахской войны Нарека Геворкяна обнаружили, что его могила разрушена: снесены и похищены надгробие, колонны и скамейки.

В Минобороны Армении заявили, что родственники погибшего вознамерились установить в "Ераблуре" памятник, напоминающего мавзолей, который отбрасывал тень на соседние могилы или вовсе перекрывал их. Но вопрос в том, как проводился демонтаж: производили его специально обученные люди или обычные вандалы?

Аysor цитирует отца Геворкяна: "Пришел и увидел, что могила моего сына разрушена, фотография валяется на земле. Хотя мы получил специальное разрешение на установку надгробного камня у бывшего и нынешнего министров обороны".

Однако в Минобороны заявили: "Мы много раз говорили с отцом военнослужащего – Романом Геворкяном, неоднократно призывали его прекратить строительство. Мы также передали ему недовольство родителей других погибших и призвали принять условия Минобороны"…

Так или иначе теперь в военном пантеоне ведутся работы, результатом которых должно стать приведение всех надгробных плит под единый стандарт. Министерство обороны Армении планирует до конца года установить однотипные надгробные плиты по аналогии с военными кладбищами в других странах.

Как сообщает "Спутник Армения", против этого выступают как родители захороненных в пантеоне, так и его архитектор. Родные некоторых погибших военнослужащих возмущены тем, что строители используют слишком много бетона, не оставляя места для зеленой зоны: когда издали смотришь на могилы, то видишь сплошной бетон. Но главная проблема в другом - поиск останков погибших еще продолжается. Если будут найдены новые останки уже захороненных, то придется ломать бетон. Аслан Мхитарян, отвечающий за архитектуру пантеона, говорит, что не вовлечен в проводимые работы, которые, по его словам, ведутся бессистемно.

Так или иначе, работы на "Ераблуре" планируется завершить уже в концу этого года. Критики происходящего на кладбище вспоминают в этой связи, что армянские националисты сотворили на кладбищах оккупированных на протяжении почти трех десятков лет азербайджанских земель – "могилы раскапывали, у покойников вытаскивали золотые зубы, продавали надгробные камни, ломали стелы"… См. также Лев Спивак: "Ничего более страшного, чем кладбище в Агдаме, я в своей жизни не видел".