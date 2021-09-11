"Ахмат" проиграл "Зениту" в матче 7-го тура РПЛ

Петербургский "Зенит" выиграл грозненского "Ахмата" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

У бело-голубых забитыми мячами отметились Вендел, Александр Ерохин и Малком, у "Ахмата" мяч на свой счет записал Мохамед Конате.

После этой победы подопечные Сергея Семака набрали 17 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, грозненцы после семи игр с девятью баллами в активе расположились на восьмом месте.