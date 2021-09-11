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В Грузии прогнозируется ухудшение погоды

В Грузии прогнозируется ухудшение погоды

Начиная со второй половины субботы до утра 13 сентября в Грузии, согласно прогнозам синоптиков, резко ухудшится погода. Местами град и усиление ветра. Об этом информирует Национальное агентство окружающей среды.

"Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии и спровоцировать оползни в горных районах страны", – приводит сообщение Sputnik Грузия.

Завтра в Тбилиси температура воздух прогреется до +26...+28, возможен кратковременный дождь.

12 сентября будет прохладнее – до +21 градуса тепла. С 13 сентября в Западной Грузии вновь тепло – столбики термометров поднимутся до +29 градусов тепла.

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Вестник Кавказа

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