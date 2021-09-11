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На юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей

Восемь автомобилей столкнулись на Покровской улице на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"На Покровской улице в районе дома 20 столкнулись восемь автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале дептранса.

Уточняется, что в настоящее время занята одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей.

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Вестник Кавказа

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