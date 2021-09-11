Меркель: Запад не смог победить терроризм

Канцлер Германии Ангела Меркель констатировала, что страны Запада не смогли достигнуть после терактов в США 11 сентября 2001 года всех целей, к выполнению которых стремились.

"Нам пришлось осознать, что мы смогли победить терроризм, который до этого момента угрожал нашей безопасности, но мы не достигли всех целей, которых хотели бы", - сказала она на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В этой связи она признала также, что с движением "Талибан" (запрещено в РФ) будет непросто договориться по ряду вопросов.