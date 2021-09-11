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В Лачинском районе закончились азербайджано-турецкие учения

В Лачинском районе закончились азербайджано-турецкие учения

В Лачинском районе завершились тактические учения спецназа Азербайджана и Турции с боевыми стрельбами, информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в ходе учений группы спецназа успешно выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению, нейтрализации и уничтожению диверсионных групп, скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий и иные задачи.

"Профессионализм, продемонстрированный военнослужащими двух стран в ходе учений, получил высокую оценку", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

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Вестник Кавказа

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