В Грузии полностью вакцинировано более 20% взрослого населения

В настоящее время в Грузии продолжается процесс массовой вакцинации против коронавируса нового типа. На сегодняшний день в стране сделано 1 467 065 прививок.

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, за минувшие сутки прививку против коронавируса сделали 25 132 человек.

"На данный момент одной дозой вакцинированы 889 903 человек – это 31,2% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинировано 577 162 гражданина – 20,2% взрослого населения", - пишет Sputnik Грузия, напоминая, что кампания по вакцинации населения началась в стране 5 июля, после того как страна получила один миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.