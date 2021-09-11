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Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран с официальным визитом

Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран с официальным визитом

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сегодня вечером начнет официальный визит в Тегеран. Здесь он проведет переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.

Об этом сообщил официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди. "Гросси прибудет с однодневным визитом, и достигнута договоренность, что он обсудит различные аспекты сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в воскресенье с главой ОАЭИ Мохаммадом Эслами", - приводит слова Камальванди ТАСС.

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Вестник Кавказа

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