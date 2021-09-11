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Автомобиль сорвался в пропасть в Мангистау

Автомобиль сорвался в пропасть в Мангистау

Один человек погиб в результате ДТП в Мангистауской области Казахстана близ села Кызыл-Узень, где легковая автомашина сорвалась в обрыв.

Стало известно, что к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая о пропаже мужа.

По ее словам, он выехал из дома днем на машине Opel Vectra. Она созванивалась, однако затем связь прервалась, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Lada.kz.

Полицейские искали легковушку всю ночь по всему району. Утром машина была обнаружена у села Кызыл-Узень.

В салоне машины находился только водитель, он скончался на месте аварии. По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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