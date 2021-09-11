Футболист "Ахмата" Бериша пропустит несколько недель из-за травмы плеча

Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Бернард Бериша пропустит от шести до восьми недель из-за травмы плеча, информирует пресс-служба клуба.

"Бериша из-за повреждения плечевого сустава пропустит от шести до восьми недель. Он отправился на обследование в одну из зарубежных клиник", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что врачи в ближайшие дни определятся с тем, необходимо ли хирургическое вмешательство или будет назначено лечение и реабилитация без операции.

Берише выступает за "Ахмат" с 2016 года, на его счету 15 голов и 13 результативных передач в 114 матчах клуба.