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Меркель и Моравецкий обсудили реализацию "Северного потока-2"

Меркель и Моравецкий обсудили реализацию &quot;Северного потока-2&quot;

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры, в ходе которых обсуждали реализацию проекта "Северный поток-2".

По словам Моравецкого, стороны обсудили потенциальные решения, связанные с изменением позиции США по газопроводу "Северный поток-2".

"Мы обсудили сложную тему - "Северный поток-2", транзит газа через Украину и Польшу, потенциальные решения, связанные с изменением позиции США", - сказал глава польского правительства на совместной пресс-конференции с канцлером.

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Вестник Кавказа

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