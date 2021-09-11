Меркель и Моравецкий обсудили реализацию "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры, в ходе которых обсуждали реализацию проекта "Северный поток-2".

По словам Моравецкого, стороны обсудили потенциальные решения, связанные с изменением позиции США по газопроводу "Северный поток-2".

"Мы обсудили сложную тему - "Северный поток-2", транзит газа через Украину и Польшу, потенциальные решения, связанные с изменением позиции США", - сказал глава польского правительства на совместной пресс-конференции с канцлером.