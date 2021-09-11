Число погибших в результате взрывов на складе в воинской части Казахстана выросло

Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана, произошедших 26 августа, возросло до 17, проинформировали в пресс-службе МЧС Казахстана.

Уточняется, что сегодня умер пожарный, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. "Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются поиски одного пропавшего без вести человека.