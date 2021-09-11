"Россия" начала летать между Ростовом-на-Дону и Хургадой

Авиакомпания "Россия" совершила в субботу первый рейс между Ростовом-на-Дону и египетской Хургадой.

"В расписание международного аэропорта Платов (управляется УК "Аэропорты Регионов") введено новое международное направление - Хургада (Египет). К выполнению регулярных рейсов на этот египетский курорт, расположенный на Красном море, с 11 сентября приступила авиакомпания "Россия", - сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

Перевозчик будет совершать один рейс в неделю, по субботам. Из Ростова-на-Дону вылет осуществляется в 9:15, прилет в Хургаду - в 12:15. Обратный рейс - 13:15-17:45.