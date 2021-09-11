Санкции США могут блокировать работу "Северного потока - 2", считает глава "Нафтогаза"

Новые санкции США могут привести к тому, что газопровод "Северный поток - 2" не будет функционировать, полагает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом, "Северный поток - 2" не будет работать", - сообщил Витренко в субботу на форуме YES Brainstorming, пишет ТАСС.

Он отметил, что долгое время санкции США блокировали строительство "Северного потока - 2".

Накануне "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" завершено. В планах пусконаладочные работы.