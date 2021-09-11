Праздник "Москва - Баку: сердца соединяют" проходит на ВДНХ

На ВДНХ в павильоне №14 "Азербайджан" 11 и 12 сентября в честь Дня города проходит праздник "Москва - Баку: сердца соединяют".

В рамках праздника можно посетить выставочно-ярмарочную зону, где представлена продукция из Азербайджана. Гости могут продегустировать легендарный азербайджанский чай, а также сфотографироваться у фотозоны в национальном стиле. Открыта креативно-художественная площадка, где все желающие могут раскрасить узнаваемые силуэты достопримечательностей Москвы и Баку. Также есть возможность совершить виртуальный тур по Баку и историческим местам Азербайджана.

В программе зажигательные азербайджанские танцы в исполнении национальных хореографических коллективов, живая музыка на народных инструментах. В субботу днем москвичи и гости города приняли участие в азербайджанском народном танце "Яллы".

Мероприятия в субботу и воскресенье будут длиться до 19.00, вход свободный.