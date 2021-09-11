Российский турист сорвался со смотровой площадки в Абхазии

Турист из Воронежа упал со смотровой площадки в Гагре, он госпитализирован с многочисленными травмами, информирует пресс-служба МЧС Абхазии.

"Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю", - рассказали спасатели.

Туриста на лодке переправили с труднодоступной части побережья к городскому пирсу, затем он был передан медикам.

"С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу", - сообщили в МЧС республики.