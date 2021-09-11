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Новая ГЭС будет запущена в Узбекистане

Новая ГЭС будет запущена в Узбекистане

В Андижанской области появится новая микрогидроэлектростанция, сообщает Sputnik Узбекистана.

Мощность малой ГЭС составит 120 кВт, станция позволит обеспечить экологически чистой электроэнергией 600 домов, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Новая малая ГЭС оснащена четырьмя гидроагрегатами и сможет вырабатывать 1 млн 52 тыс кВт/ч электроэнергии в год.

В настоящее время на ГЭС ведутся монтажные, отделочные и пусконаладочные работы.

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