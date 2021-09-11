Россия в 2021 году может поставить рекорд по вводу жилья

Текущий год может стать рекордным для России по строительству и вводу жилья, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"У нас в целом по стране может быть рекорд", - заявил президент, после доклада Собянина о том, что Москва в 2021 году может установить рекорд по строительству жилья за всю свою историю.

Путин подчеркнул, что "сейчас экономика страны в целом в основном восстановилась". При этом он признал, что кризис, связанный с пандемией, "не мог не повлиять" на планы развития Москвы. Однако столичный мэр заверил, что планы по расселению жителей города по программе реновации не были подорваны пандемией.

Российский лидер добавил, что на фоне появления нового жилья возникает проблема создания социальной и транспортной инфраструктуры и положительно оценил развитие транспорта в Москве.