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В Сочи можно будет смотреть кино на пляжах

В Сочи можно будет смотреть кино на пляжах

Кинотеатры под открытым небом появятся на пляжах Сочи.

"На оргкомитете рассмотрели предложение организовать открытые кинотеатры на городских пляжах", - поделился мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале после заседании, посвященного событийным мероприятиям в Сочи.

Копайгородский отметил, что в городе есть множество мест, где можно организовать творческую, молодежную, спортивную и культурную активности.

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