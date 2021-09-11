В Сочи можно будет смотреть кино на пляжах

Кинотеатры под открытым небом появятся на пляжах Сочи.

"На оргкомитете рассмотрели предложение организовать открытые кинотеатры на городских пляжах", - поделился мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале после заседании, посвященного событийным мероприятиям в Сочи.

Копайгородский отметил, что в городе есть множество мест, где можно организовать творческую, молодежную, спортивную и культурную активности.