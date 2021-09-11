В Костанае мужчина открыл огонь по соседям, есть жертвы

В Казахстане мужчина стрелял по соседям, ранены несколько человек, одна женщина скончалась.

ЧП произошло утром 11 сентября в Лисаковске Костанайской области. В полицию поступило сообщение о том, что в 3-м микрорайоне неизвестный открыл стрельбу в подъезде. Правоохранители, прибывшие на место, также были обстреляны мужчиной, один из следователей был ранен, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

"Полиция в целях безопасности жителей дома и для пресечения дальнейших противоправных действий подозреваемого вынуждена была применить оружие согласно статьи 61 Закона "О правоохранительной службе". В результате подозреваемый был ранен при задержании", - добавили в департаменте.

Выяснилось, что мужчина стрелял в жителей дома из карабина "Сайги" до приезда полиции. Он ранил двух женщин, одна из них скончалась.

"В дальнейшем задержанный скончался в реанимации больницы", - уточнили в полиции.

Проводятся следственные действия, уже установлено, что конфликт возник между соседями на почве ремонта. Выяснял отношения с помощью оружия 66-летний житель дома.