Зачем Узбекистан нанимает иностранных советников

Когда президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев решил, что неэффективная и отстающая экономика Узбекистана нуждается в пересмотре законодательства, он обратился не к своим министрам и парламенту страны, а к бывшему британскому государственному служащему индийского происхождения. Сума Чакрабарти в сентябре прошлого года был назначен официальным советником узбекского президента.

Financial Times отмечает, что Ташкент прилагает усилия для привлечения международных инвесторов, финансистов и корпораций путем найма иностранных специалистов. ”Согласен, что мое назначение - нечто из ряда вон, но я думаю, оно есть следствие осознания того, что после четверти века относительной изоляции правительству Узбекистана нужен был человек с международным опытом и связями для обеспечения качества реформ, которые задумала новая администрация”, - объясняет Чакрабарти.

Будучи главой Европейского банка реконструкции и развития он впервые встретился с Мирзиеевым в начале 2017 года, вскоре после того, как президент Узбекистана был приведен к присяге. Чакрабарти ушел с поста главы ЕБРР в июле прошлого года. ”Я консультирую президента лично, а через него правительство, - говорит Чакрабарти. – Мои советы касаются разных сфер, но в основном они сосредоточены на экономическом развитии, отношениях Узбекистана с международными финансовыми рынками и способах улучшения государственного управления”.

Первый год работы Чакрабарти в новой должности привел к обширной программе экономических реформ, подписанной Мирзиеевым в июле. Широкомасштабная и амбициозная дорожная карта предусматривает десятки новых инициатив для стимулирования роста, начиная от нового налогового кодекса для малых предприятий и обновленного закона о борьбе с коррупцией до усилий по приватизации активов в авиационной и железнодорожной отраслях. Многие из инициатив заимствованы из передового опыта, продвигаемого бывшим работодателем Чакрабарти, который не был полностью реализован Узбекистаном и его соседями.

Регион готов к экономическому росту благодаря своим природным ресурсам и географическому положению, облегчающему торговлю, но советское наследие бюрократии, государственного контроля над экономикой и официальной коррупции долгое время мешали реформам. Предыдущие попытки западных советников повлиять на политику в Центральной Азии были неоднозначными. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр был нанят в качестве советника в Казахстан в 2011 году, но разорвал отношения пятью годами позже на фоне разногласий по поводу притеснений в отношении гражданских прав.

Чакрабарти не единственный, кто консультирует Ташкент. При Мирзиееве правительство Узбекистана наняло более десятка иностранных консультантов. По данным министерства финансов страны, в настоящее время на государство работают представители Всемирного банка и МВФ, банков JPMorgan, Citi и Rothschild & Co, а с проектными контрактами помогает юридическая фирма Dentons. ”Я один из немногих, кто занимается долгосрочным консультированием, и у меня есть свой офис и персонал, - говорит Чакрабарти. - Большинство иностранных консультантов вовлечены в проектную работу и помогают [государственным предприятиям] получить доступ к международному капиталу. По моему опыту, это нормальная практика”.

Стремление Ташкента к реформам обусловлено двумя факторами. Во-первых, Мирзиеев хочет расширить внешние связи Узбекистана и рассматривает зарубежные инвестиции и торговлю как ключевую часть своего стремления. Во-вторых, экономике страны необходим стремительный рост, чтобы сократить разрыв в валовом внутреннем продукте на душу населения с другими постсоветскими государствами, в частности, Россией, Грузией и Азербайджаном.

Снижение роли государства - лежит в основе 100 инициатив в 22 областях ”дорожной карты” Чакрабарти. Почти 80% рабочей силы Узбекистана занято в частном секторе, но на его долю приходится только 57% ВВП. ”Хотя импульс исходит сверху, во всех сферах жизни в Узбекистане очень широко распространено мнение о том, что должно быть место для частной инициативы и амбиций”, - Чакрабарти. ”Учитывая быстрорастущее и молодое население Узбекистана, предприятиям нужно пространство для роста. Точно так же для экономического роста необходим капитал, в том числе международный. Чтобы привлечь его, ведущие государственные предприятия нуждаются в серьезной реформе и реструктуризации в соответствии с международными стандартами”.

Чакрабарти не сомневается в том, что международные инвесторы меняют свой подход к Узбекистану и поддерживают инициативы Мирзиеева. ”Существует неподдельный энтузиазм по поводу того, что сейчас происходит в Узбекистане. Конечно, осторожность тоже присутствует. Инвесторы и банкиры всегда хотят быть уверенными в том, что отношение изменилось и реформы будут продолжаться”, - говорит он. ”В прошлом Узбекистан пытался провести приватизацию, но тогда результата не было, и международное финансовое сообщество об этом знает, - добавляет он. - Однако теперь очевидно, что окружающая среда полностью изменилась, и проводимые реформы необратимы”.