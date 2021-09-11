У берегов Анапы произошло землетрясение

В субботу утром в Черном море в берегов Анапы были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,7.

Землетрясение случилось в 09.30 на глубине 10 км. Эпицентр находился в 50 км от Анапы. На поверхности толчки не ощущались.

"Жалоб от населения не поступало, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС.

С начала этого года на Кубани было зафиксировано четыре землетрясения.