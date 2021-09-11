Путин: Москва всегда будет консолидирующим центром России

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. В этом году российской столице исполняется 874 года.

"Поздравляю вас с праздником, с днем Москвы. Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России", - заявил президент, выступая в субботу в "Зарядье".

Москве живет в ускоренном ритме созидания, отметил он. "Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменам, живет в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира", - сказал российский лидер.

В любые времена Москва является объединяющим центром России.

"Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны: и в период испытаний, и в реализации всех общих планов, и в праздники, и в будни. В любые времена Россия и ее столица неразрывны", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что в столице кипит энергия больших целей, отметил передовые достижения в бизнесе, образовании, в науке, культуре и спорте.

"Столь динамично преображается и сам город, здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологического и комфортного общественного транспорта, открываются новые станции, линии метро", - перечислил он.

Несмотря на то, что Москва меняется, она сохраняет свою неповторимость.

"Новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей. Город меняется, но сохраняет свою неповторимость: очарование переулков, старинных усадеб, особняков. Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы. И, конечно же, требует самого бережного, уважительного отношения", - подчеркнул президент.

В субботу в концертном зале "Зарядье" проходит праздничный концерт ко Дню города. В зале присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия и другие.