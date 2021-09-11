Грабителей, отобравших травматический пистолет, поймали в Махачкале

Подозреваемых в грабеже молодых людей задержали правоохранители в Махачкале. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Восьмого сентября в полицию обратился 23-летний житель Кировского района дагестанской столицы. Он рассказал, что пятого сентября в поселке Красноармейск двое неизвестных, применив не опасное для жизни и здоровья насилие, отняли у него травматический пистолет "Гроза-01", хранившийся в бардачке его Hyundai Solaris.

Стражи порядка установили личности подозреваемых, ими оказались двое жителей данного поселка 25 и 26 лет, они были задержаны и доставлены в отдел. На допросе они сознались в содеянном. Отобранный травматический пистолет изъят.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж).