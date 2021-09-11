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Под завалами дома в Липецкой области могут находиться люди

Под завалами дома в Липецкой области могут находиться люди

Сотрудники МЧС считают, что под завалами дома, взорвавшегося в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, могут оставаться люди.

В пресс-службе региональной администрации рассказали, что разбор завалов продолжается. На момент взрыва в доме находились 25 человек, известно о трех погибших, шести пострадавших, среди которых ребенок.

В ночь на субботу в двухэтажном доме в Елецком районе произошел взрыв газа, возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Вестник Кавказа

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