Турецкие военные погибли в результате нападения в Идлибе

В субботу на севере Сирии в результате нападения неизвестных погибли двое турецких военных, еще трое получили ранения, сообщает Минобороны Турции.

"В зоне деэскалации "Идлиб" 11 сентября 2021 года в ходе поисково-следственных мероприятий в результате нападения на наши подразделения погибли два наших военнослужащих. Ранения также получили еще трое военных, они были доставлены в госпиталь", - информирует оборонное ведомство страны.

По данным газеты Yeni Safak, на военных напали члены сепаратистской организации "Рабочая партия Курдистана".