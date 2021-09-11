Новый курортный город появится на западе Крыма

В Крыму решили построить новый курортный город, пишет РБК.

"Надо формировать базу для жилищного строительства и новых рекреационных кластеров, новых рекреационных городов. Сейчас под руководством [вице-премьера правительства России] Марата Хуснуллина и главы республики [Сергея Аксенова] рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму. Курортного", - рассказал проекту "На крючке" вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

Он не назвал точное место строительства курорта, только отметил, что город появится на западе полуострова.

"Ведутся переговоры с рядом российских инвесторов", - добавил Кабанов.

Также он сообщил, что ведется разработка проекта по созданию новой симферопольской агломерации.

В марте стало известно, что в регионе появится туристический кластер Новая Евпатория с возможностью одновременно принимать до 40 тыс туристов одновременно.