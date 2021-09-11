Военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана пройдут в Баку

Международные учения спецназа "Три брата - 2021" стартуют в Баку с 12 сентября, в учениях будут участвовать бойцы сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что в Баку учения "Три брата-2021" будут проходить впервые.

"Основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом", - говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Учения спецназа "Три брата-2021" продлятся до 20 сентября.