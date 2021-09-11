В России выявили почти 19 тыс случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 18,9 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 18 891 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 425 (7,5%) без клинических проявлений, - информирует штаб.

Больше всего новых случае в Москве - 1 940, в Петербурге - 1 629, в Московской области - 645. В Ставропольском крае новых случаев 356, в Краснодарском крае - 237, в Крыму - 234, в Дагестане - 144, в Кабардино-Балкарии - 71, Северной Осетии - 67, в Ингушетии - 60, в Чечне - 56, в Адыгее - 51, в Карачаево-Черкесии - 45.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных достигло 7 121 516 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 17 888 человек, за весь период - 6 375 160 человек.

Умерли за сутки 796 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв пандемии в России составляет 191 961 человека.