В Москве продолжается череда отравлений арбузом

Еще три жильца дома, где ранее от отравления, предположительно арбузом, умерли два человека, госпитализированы с похожими симптомами, пишут "Известия".

С отравлением в больницу доставлены взрослый 26 лет и девочки 12 и 17 лет. Ранее с улицы Совхозной, но из других домов, были госпитализированы две женщины 55 и 62 лет.

Известно, что одна из женщин два дня назад приобрела арбуз, ягоду она купила в другом магазине. В пятницу она поела арбуз, а утром в субботу у нее проявились симптомы отравления.

Всего с улицы Совхозной за два дня госпитализированы девять человек, у всех наблюдаются признаки отравления.

Ранее семья в Совхозной купила арбуз в одной крупных торговых сетей, его ели бабушка, мать и 15-летняя дочь, всем им стало плохо, скорую вызывали дважды, во второй раз всю семью госпитализировали, бабушка и внучка умерли на следующий день. Мать остается в реанимации. Отметим, что отец девочки, который не ел арбуз, чувствует себя нормально.