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Более 2,5 тыс новых случаев коронавируса выявили в Грузии

Более 2,5 тыс новых случаев коронавируса выявили в Грузии

В Грузии за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2 533 человек.

Общее число инфицированных в стране достигло 579 031 человека, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки вылечились от вируса 1 762 человека, с начала пандемии болезнь поборол 536 321 человек.

Умерли за сутки 57 пациентов, за все время - 8 146.

Показатель инфицирования за сутки  составил 7,37%, за последние 14 дней - 8,09%.

В карантине находятся 87 человек, в стационарах наблюдаются 6 214, в ковид-гостиницах остаются 1 780.

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Вестник Кавказа

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