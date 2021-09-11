Более 2,5 тыс новых случаев коронавируса выявили в Грузии
В Грузии за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2 533 человек.
Общее число инфицированных в стране достигло 579 031 человека, сообщается на официальном сайте StopCov.
За сутки вылечились от вируса 1 762 человека, с начала пандемии болезнь поборол 536 321 человек.
Умерли за сутки 57 пациентов, за все время - 8 146.
Показатель инфицирования за сутки составил 7,37%, за последние 14 дней - 8,09%.
В карантине находятся 87 человек, в стационарах наблюдаются 6 214, в ковид-гостиницах остаются 1 780.
Вестник Кавказа
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