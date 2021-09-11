Байден в годовщину терактов 11 сентября назвал единство - величайшей силой

Президент США Джо Байден призвал американцев к единству в годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

"Спустя 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и воздаем дань уважения тем, кто рисковал своими жизнями и тем, кто отдал их. Как мы убедились в последующие дни, единство - это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кем мы являемся, и нам нельзя забывать об этом", - написал американский президент в Twitter.

В 2001 году 11 сентября два пассажирских самолета под управлением террористов, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Башни были полностью разрушены. Третий самолет, захваченный террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне, четвертый - упал и разбился возле города Питтсбург. В этот день в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.