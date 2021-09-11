Мэр Москвы поздравил жителей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города и подчеркнул, что этот праздник - дань уважения людям, которые создавали столицу, тем, кто сейчас трудится во благо Москвы.

"День рождения города - особый праздник. Это не именины и не Новый год. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное - это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей", - говорится в поздравлении на сайте мэра столицы.

Собянин добавил, что это естественно, что "нам не все нравится в нашем городе".

Также он предложил вспомнить ветеранов, отцов и дедов, поблагодарить тех, кто рядом. По мнению мэра, жителям столицы стоит подумать, какой должна стать Москва и что для этого необходимо сделать.

"Улыбнемся городу, в котором мы живем. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города - это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днем рождения", - поздравил Собянин.

День города в Москве этом году проходится на 11 и 12 сентября, Москве исполняется 874 года.