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Взрыв газа случился в Ельце, погибли трое

Взрыв газа случился в Ельце, погибли трое

В Ельце Липецкой области ночью произошел взрыв газа в жилом доме, на данный момент из-под завалов извлекли троих погибших, пишет "Интерфакс".

Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района, произошло обрушение, по некоторым данным, дом не подлежит восстановлению. На момент взрыва в доме находилось 25 человек, жертвами стали трое, один из - пожилой человек. Пострадали шестеро, в том числе ребенок, уточнили в администрации Елецкого района.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты областного СУ СК, поисковые работы продолжаются.

Возбуждено уголовное дело.

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Вестник Кавказа

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