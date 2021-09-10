Газ временно отключат в Махачкале

В Ленинском районе Махачкалы временно приостановят газоснабжение, сообщает пресс-служба компании "Газпром газораспределение Махачкала".

"27 сентября 2021 года, с 10:00 до 13:00 будет временно приостановлено газоснабжение по улице Нахимова. Ленинского района Махачкалы в связи с проведением работ по врезке газопровода в многоквартирном доме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в компании призвали абонентов, использующих природный газ в быту, закрыть краны на газовых приборах и перед ними на время проведения ремонтных работ.