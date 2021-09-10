Новые канатки запустят на курорте "Архыз"

Две новые канатные дороги и около 2,5 км горнолыжных трасс будут запущены в новом горнолыжном сезоне на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, проинформировал гендиректор АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"По Архызу: в этом году две канатные дороги будем устанавливать и в зимний сезон запустим, порядка 2,5 км трасс", - сказал он.

Тимижев также отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с якорными инвесторами, которые займутся дальнейшим развитием курорта. " [Они] готовы развивать Архыз и практически удваивать количество горнолыжных трасс. То есть плюс 30 км трасс в ближайшие три-четыре года ожидается", - приводит слова собеседника ТАСС.