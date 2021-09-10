Источники: ополченцы отбили у талибов три района Панджшера

Бойцы Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер - единственной не подчинившейся захватившему власть в Афганистане запрещенному в РФ движению "Талибан" - отбили у них три района. Об этом пишет газета Afghanistan Times со ссылкой на источники.

По их информации, отряды ополченцев снова контролируют районы Дара, Абшар и Парьян, которые находятся в северной и северо-восточной частях Панджшера.

В сообщении также указано, что в результате ожесточенных боев силы Фронта "уничтожили десятки боевиков-талибов", уточняет ТАСС.