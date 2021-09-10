В Железноводске откроется Fish-парк с экзотическими рыбами
В Железноводске на Курортном озере "30‘Ка" в следующем году появится Fish-парк, в котором поселятся экзотические рыбы. Об этом сообщили в администрации города.
По словам главы города Евгения Моисеева, помимо естественного, с художественной подсветкой, аквариума, будут обустроены места для отдыха над водой, где можно будет попробовать вкусные, экологически чистые продукты Предгорного муниципального округа и одновременно наблюдать за рыбками.
Проект реализуется за счет средств бизнеса без бюджетных затрат.
Вестник Кавказа
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