В Железноводске откроется Fish-парк с экзотическими рыбами

В Железноводске на Курортном озере "30‘Ка" в следующем году появится Fish-парк, в котором поселятся экзотические рыбы. Об этом сообщили в администрации города.

По словам главы города Евгения Моисеева, помимо естественного, с художественной подсветкой, аквариума, будут обустроены места для отдыха над водой, где можно будет попробовать вкусные, экологически чистые продукты Предгорного муниципального округа и одновременно наблюдать за рыбками.

Проект реализуется за счет средств бизнеса без бюджетных затрат.