Экостанция для школьников появится в Махачкале

Открытие республиканской экостанции состоится в Малой академии наук Дагестана, сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что будут созданы новые места дополнительного образования детей естественнонаучной направленности.

"Открытие экостанции позволит обеспечить условия для формирования у детей и молодежи естественнонаучной грамотности, профессиональной ориентации, что соответственно увеличит охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной направленности", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что новая станция окажет методическое сопровождение деятельности педагогов, реализующих программы естественнонаучной направленности.

Стоит добавить, что в рамках деятельности экостанции школьники ознакомятся с новыми технологиями агропромышленного комплекса, а также смогт освоить современные методы биологических исследований.