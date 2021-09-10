Казахстанские дзюдоисты стали призерами "Игр СНГ"

Шесть дзюдоистов из Казахстана стали призерами международного турнира "Игры СНГ", сообщает Olympic.kz.

По итогам турнира среди дзюдоистов Казахстан завоевал шесть медалей.

Ермек Амангельды (66 кг) завоевал серебро, бронзовыми призерами стали Шерзод Давлатов (60 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Айдар Арапов (90 кг), Акмарал Науатбек (52 кг) и Мадина Парагулгова (до 78 кг).

Всего в турнире по дзюдо участвовали семь казахстанских спортсменов.

Игры стран СНГ проходят с 4 по 11 сентября в Казани. На спортивное мероприятие заявлено около 1,6 тыс участников, из них более 1,1 тыс спортсменов (в возрасте от 14 до 23 лет) представляют Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Армению, Молдавию, Беларусь и Россию.